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Cronaca | 22 giugno 2026, 15:31

Incidente al Lago di Viverone, giovane colpito alla gamba dall’elica di una barca

Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri, sul posto 118 e Carabinieri

Incidente al Lago di Viverone

Incidente al Lago di Viverone

Avrebbe riportato una prognosi di circa 30 giorni il giovane che, nella prima serata di ieri, 21 giugno, è rimasto ferito in un incidente sul lungolago di Viverone. 

Il fatto è avvenuto intorno alle 19: stando alle prime ricostruzioni il ragazzo, residente nel Torinese, era a bordo di una barca guidata da un’amica quando all’improvviso, durante la corsa, sarebbe finito sotto lo scafo e sarebbe stato colpito alla gamba dall’elica. 

In breve tempo, il 19enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. 

Il mezzo è stato posto sequestro per consentire tutti gli accertamenti di rito. Presenti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi.

g. c. - NewsBiella

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