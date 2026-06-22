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Moncalieri | 22 giugno 2026, 13:18

Moncalieri, ore di ansia per la scomparsa della giovane Alice

Da due giorni non si hanno più notizie della giovane, che sabato si era allontanata dalla comunità terapeutica “Il Porto”. Le indagini non escludono alcuna ipotesi

Moncalieri, ore di ansia per la scomparsa della giovane Alice

Cresce la preoccupazione a Moncalieri e nei comuni vicini per la scomparsa di Alice, della quale non si hanno più notizie da due giorni. La 30enne si è allontanata nel pomeriggio di sabato 20 giugno dalla comunità terapeutica “Il Porto”, situata in via Petrarca, ai piedi del Castello Reale. Da quel momento non è più rientrata nella struttura e risulta irreperibile.

La giovane era arrivata nella comunità soltanto quattro giorni prima, dopo aver ottenuto un posto per iniziare un percorso terapeutico legato a problematiche psicologiche e a disturbi alimentari. Gli operatori hanno subito avvisato i familiari, che vivono a Chieti.

Capelli rossi corti e tatuaggi sulle braccia

Alice ha i capelli molto corti, tinti di rosso acceso, e porta un piercing al naso. Al momento dell’allontanamento indossava una canotta nera corta, una gonna nera e scarpe sportive nere di grandi dimensioni. Sul petto ha il tatuaggio di un uccello e presenta numerosi altri tatuaggi sulle braccia.

Quando ha lasciato la comunità non aveva con sé lo smartphone, consegnato all’ingresso della struttura, né i documenti di identità, smarriti di recente. È possibile che abbia però un vecchio telefono privo di Sim.

Ex studentessa della Holden

La comunità si trova a poca distanza dal centro storico di Moncalieri e da diverse fermate dei mezzi pubblici che collegano la città a Torino. Alice conosce bene la zona: da anni viveva nel capoluogo piemontese, dove ha frequentato e concluso gli studi presso la Scuola Holden.

I familiari evidenziano la particolare vulnerabilità della giovane e rivolgono un appello a chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili, invitando a contattare la comunità “Il Porto” o i carabinieri di Moncalieri, che stanno indagando a tutto campo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Massimo De Marzi

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