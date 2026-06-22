Moncalieri, ore di ansia per la scomparsa della giovane Alice

Cresce la preoccupazione a Moncalieri e nei comuni vicini per la scomparsa di Alice, della quale non si hanno più notizie da due giorni. La 30enne si è allontanata nel pomeriggio di sabato 20 giugno dalla comunità terapeutica “Il Porto”, situata in via Petrarca, ai piedi del Castello Reale. Da quel momento non è più rientrata nella struttura e risulta irreperibile.

La giovane era arrivata nella comunità soltanto quattro giorni prima, dopo aver ottenuto un posto per iniziare un percorso terapeutico legato a problematiche psicologiche e a disturbi alimentari. Gli operatori hanno subito avvisato i familiari, che vivono a Chieti.

Capelli rossi corti e tatuaggi sulle braccia

Alice ha i capelli molto corti, tinti di rosso acceso, e porta un piercing al naso. Al momento dell’allontanamento indossava una canotta nera corta, una gonna nera e scarpe sportive nere di grandi dimensioni. Sul petto ha il tatuaggio di un uccello e presenta numerosi altri tatuaggi sulle braccia.

Quando ha lasciato la comunità non aveva con sé lo smartphone, consegnato all’ingresso della struttura, né i documenti di identità, smarriti di recente. È possibile che abbia però un vecchio telefono privo di Sim.

Ex studentessa della Holden

La comunità si trova a poca distanza dal centro storico di Moncalieri e da diverse fermate dei mezzi pubblici che collegano la città a Torino. Alice conosce bene la zona: da anni viveva nel capoluogo piemontese, dove ha frequentato e concluso gli studi presso la Scuola Holden.

I familiari evidenziano la particolare vulnerabilità della giovane e rivolgono un appello a chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili, invitando a contattare la comunità “Il Porto” o i carabinieri di Moncalieri, che stanno indagando a tutto campo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.