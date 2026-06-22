Il pianista Maurizio Mastrini apre la seconda parte della Stagione Culturale "Avigliana Insieme" con Antony Guerrini

La musica che emoziona, racconta storie e crea connessioni profonde sarà protagonista dell'apertura della Seconda parte della Stagione Culturale 2026 “Avigliana … Insieme 2026” . Martedì 30 giugno alle ore 16:30, nella storica cornice della Chiesa di Santa Maria in Borgo Vecchio, l'Associazione Vita e Pace invita la cittadinanza a partecipare al concerto "A corde tese", un appuntamento che vedrà sul palco il duo formato da Maurizio Mastrini e Antony Guerrini, protagonisti di una performance intensa e coinvolgente.

L'evento rappresenta un'occasione speciale per incontrare da vicino uno degli artisti italiani più originali del panorama pianistico contemporaneo. Maurizio Mastrini, compositore e pianista conosciuto a livello internazionale per il suo stile personale e per la capacità di trasformare ogni esibizione in un viaggio emotivo, continua a conquistare il pubblico grazie a una musica che supera i confini tra classica, contemporanea, minimalismo e sonorità cinematografiche. Il Maestro è recentemente tornato sulle scene con un progetto particolarmente significativo.

Il 21 aprile 2026, infatti, è stato pubblicato il nuovo singolo "Tango Clandestino", un brano dedicato a Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa. L'opera nasce dal desiderio di rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella coscienza collettiva mondiale, attraverso una composizione capace di tradurre in musica valori come umanità, dialogo, solidarietà e speranza. Come suggerisce il titolo, "Tango Clandestino" intreccia la forza espressiva e passionale del tango argentino con atmosfere più intime e introspettive. Il risultato è una composizione elegante e intensa, che alterna slanci emotivi a momenti di raccoglimento, conducendo l'ascoltatore in una dimensione quasi spirituale. La prima esecuzione pubblica del brano si è svolta nella suggestiva Chiesa di Santa Caterina ad Assisi, città simbolo di pace e spiritualità. Una scelta non casuale, che ha contribuito a rafforzare il messaggio universale contenuto nella composizione e il suo forte valore evocativo.

Durante il concerto il pubblico di Santa Maria avrà l'opportunità di ascoltare alcuni dei brani più rappresentativi dell’album "Capelli", un lavoro discografico che conferma la continua ricerca artistica di Mastrini e la sua capacità di trasformare ricordi, incontri ed emozioni in musica. L'album propone un percorso sonoro ricco d’immagini e suggestioni. Tra i brani più significativi spicca "El Toque", dedicato alla leggenda del calcio Diego Armando Maradona, omaggio a un personaggio capace di unire popoli e generazioni attraverso il suo talento straordinario. Non mancano poi atmosfere romantiche e internazionali come quelle di "Paris c'est l'amour", né riferimenti alla grande tradizione musicale europea con "Monsieur Satie", composizione che richiama l'eleganza e la raffinata semplicità del celebre compositore francese.

Il viaggio musicale prosegue con le sfumature jazz di "No Smoking", caratterizzato da ritmi coinvolgenti e sonorità moderne, per arrivare ai momenti più intimi e contemplativi di "Aria" e "Lacrima", brani nei quali emerge tutta la sensibilità compositiva dell'artista. "Capelli" rappresenta anche il cuore del Capelli International Tour 2026, la tournée che sta portando Maurizio Mastrini nei principali teatri, festival e luoghi d’interesse culturale in Europa e nel mondo. Un percorso artistico che attraversa scenari molto diversi tra loro: dalle grandi sale da concerto ai luoghi sacri, fino agli spazi immersi nella natura, ambienti che da sempre influenzano e ispirano la sua creatività. Il concerto "A corde tese" offrirà dunque molto più di una semplice esibizione musicale … sarà un'esperienza capace di coinvolgere il pubblico in un dialogo diretto con le emozioni, attraverso composizioni che raccontano storie, evocano immagini e parlano un linguaggio universale. Un appuntamento dedicato a chi ama la musica che sa sorprendere, emozionare e lasciare un segno nel cuore di chi ascolta. Si ricorda, inoltre, che fino a settembre 2026 il Centro Culturale Vita e Pace ospita la mostra “Il silenzio dei ritratti”, un’esposizione che raccoglie opere di sei artisti contemporanei. Un percorso tra sguardi, emozioni e riflessioni, che invita il pubblico a esplorare il tema attraverso linguaggi espressivi e sensibilità differenti.



Ingresso libero. Per info e prenotazioni chiamare il 3381213863.