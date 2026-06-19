Tutti gli appuntamenti di inizio estate alla Reggia di Venaria

La Reggia di Venaria celebra l’inizio dell’estate 2026 proponendo ai suoi visitatori un fitto calendario di appuntamenti da vivere immersi nei suoi rigogliosi Giardini e nell’antico fascino delle sue sale barocche.

XI CONCORSO INTERNAZIONALE DI ATTACCHI DI TRADIZIONE

SABATO 20 E DOMENICA 21 GIUGNO

Ritorna il Concorso Internazionale di Attacchi di Tradizione, giunto alla sua undicesima edizione. Dal pomeriggio di sabato 20 giugno fino a domenica 21, la Reggia offre ancora una volta ai visitatori un magnifico weekend con cavalli e carrozze da fiaba. Dall'Italia e dall'estero numerose carrozze d’epoca, signore elegantissime, cavalli di varie razze con cocchieri in livrea italiani e stranieri impegnati in una kermesse che richiede abilità di guida, perfezione, eleganza ed un pizzico di spirito competitivo. Gli attacchi si misureranno su tre prove: Presentazione, Routier e Maneggevolezza per l’assegnazione del 11° Trofeo “La Venaria Reale” e del “Trofeo delle Nazioni AIAT 2026”. L'evento è compreso nel biglietto d’ingresso alla Reggia e ai Giardini.

DALL’ALBA AL TRAMONTO

DOMENICA 21 GIUGNO

In occasione del Solstizio che sancisce l’avvio dell’estate, la Reggia celebra il giorno più lungo e più luminoso dell’anno aprendo anticipatamente le sue porte dalle ore 5 del mattino e chiudendole alle 22 di sera. Un’apertura dall’alba al tramonto che consente ai visitatori di vivere l’esperienza unica e affascinante della Reggia e la sua Galleria Grande progressivamente illuminate dalle rosse luci del sole nascente. Dalle 5 del mattino 100 prenotati possono contemplare le prime luci della giornata adagiati su comodi cuscini nel contesto straordinario della Galleria Grande di Filippo Juvarra, lo spazio della luce per eccellenza, vivendo così un’esperienza indimenticabile. A seguire, altri 100 ingressi dalle ore 6 alle ore 7 e altri 100 dalle 7 alle 8, con apertura poi per tutti fino alle 22 per seguire l’evolversi dell’intera giornata alla Reggia.

FESTIVAL COLLINE IN MUSICA

VENERDÌ 26 GIUGNO

Nell’ambito del Festival Colline in Musica, che per il sesto anno si svolge in diversi luoghi storici del territorio piemontese, il 26 giugno alle ore 18.30 la Reggia ospita nella seicentesca Sala di Diana un concerto del quartetto d’archi Delian Quartett, che propone un’esibizione musicale legata al tema annuale del Festival Colline in Musica 2026: Radici, intese come memoria culturale, appartenenza a un territorio, continuità della tradizione musicale nei secoli, ma anche come origine creativa, forza generativa che alimenta il presente e apre al futuro. Accanto alla dimensione culturale, il festival assume anche una responsabilità ambientale. L’edizione 2026 rafforza il proprio impegno per la decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale.

CAMMINATA METABOLICA

VENERDÌ 26 GIUGNO

Una sessione di Camminata Metabolica nel tardo pomeriggio alla Reggia di Venaria, a contatto con la natura e nel verde dei suoi Giardini, per invitare i partecipanti a respirare, camminare e ritrovare l’energia immersi in un contesto di impagabile bellezza. La Camminata Metabolica propone una tecnica di cammino che mira a riattivare il metabolismo, migliorare la postura e rinforzare la muscolatura anche grazie alla F-Band, una corda speciale indispensabile per il benessere della schiena e per l'attivazione della muscolatura addominale. I partecipanti si ritrovano alle ore 19.30 e indossano cuffie wireless per ascoltare la voce del trainer che li guida nello svolgimento degli esercizi.

IL GIARDINO IN TUTTI I SENSI

TUTTI I SABATI FINO AL 25 LUGLIO

Una visita immersiva e sensoriale per le famiglie nei Giardini della Reggia, che accompagnerà adulti e bambini alla scoperta della natura rigogliosa dell’estate, e soprattutto del Potager Royal. Gli orti e i frutteti con i loro ortaggi, piante aromatiche, fiori, frutti, colori e profumi sono i protagonisti di questa visita molto speciale che mette in primo piano tutti i cinque sensi e che permette ai partecipanti un'immersione totale nell'ambiente naturale.

Per tutte le info: https://lavenaria.it/