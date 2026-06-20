Eros Ramazzotti, il concerto per i 30 anni di "Dove c'è musica" all'Allianz Stadium

Mentre cresce l’attesa per il suo ritorno nei principali stadi italiani, Eros Ramazzotti celebra il trentennale di Dove c’è musica/ Donde hay música, l’album pubblicato il 13 maggio 1996 che ha segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico con oltre 1,9 miliardi di stream nel mondo è considerato un successo planetario grazie a brani diventati senza tempo come “Più bella cosa”, “L’aurora”, “Stella gemella” e la stessa “Dove c’è musica” (il disco è stato prodotto e arrangiato da Eros Ramazzotti e Celso Valli e scritto con Adelio Cogliati, Claudio Guidetti e Vladimiro Tosetto).

Il trentennale dell’album Dove c’è musica arriva in un momento speciale, alla vigilia dei nuovi live negli stadi italiani e terminerà il 27 giugno a Torino all'Allianz Stadium.