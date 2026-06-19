“Stessa lotta, stessi diritti”: a Torino la mostra che racconta il coraggio delle donne

Dieci ritratti, dieci storie di attivismo dall’Italia all’Iran e all’Afghanistan: arriva a Torino la mostra “Stessa lotta, stessi diritti” realizzata da Amnesty International Italia con il fotografo Antonio De Matteo. Sarà esposta all’associazione culturale Comala di corso Ferrucci 65/a dal 22 al 27 giugno. Per i gruppi Amnesty di Torino sarà anche l’occasione di festeggiare i primi 50 anni di attivismo.

La mostra racconta le storie di dieci donne che ogni giorno lottano con coraggio per difendere i diritti di tutte e tutti, con determinazione e passione: da Neelai Barek, impegnata nella lotta per la parità di genere in Afghanistan, a Parisa Nazari, protagonista della resistenza delle donne iraniane, da Silvana Agatone e Concetta Grande, fondatrici della Laiga per l’applicazione della legge 194, all’attivista di Extinction Rebellion Annalisa Gratteri, fino a Porpora Marcasciano, scrittrice e sociologa protagonista del movimento Lgbtqia+ italiano.

“Collaborare nuovamente con Amnesty International Italia a questo progetto mi ha permesso ancora una volta di incontrare persone straordinarie, entrare nelle loro storie e avere l’onore di poter provare a raccontarle tramite la fotografia. Credo davvero che l’unione tra arte e diritti umani sia uno strumento potente di consapevolezza e cambiamento” ha spiegato il fotografo Antonio De Matteo, autore delle immagini.

A guidare il percorso fotografico, dando voce alle protagoniste, è Rossella Brescia, che accompagna il pubblico tra immagini e racconti grazie ai QR code abbinati a ogni storia.

Venerdì 26 giugno, alle 19, un appuntamento speciale: sarà Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International Italia, a raccontare la mostra con una testimonianza di Annalisa Gratteri, attivista di Extinction Rebellion e tra le protagoniste del progetto. A seguire, “50 anni di attivismo per i diritti umani”, riflessioni e musica a cura del gruppo 238 di Torino.

L’ingresso alla mostra è libero negli orari di apertura dell’associazione culturale Comala.