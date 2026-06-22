In campeggio sul Lago d’Iseo, tra natura, borghi storici e relax

“Un lago è il tratto più bello ed espressivo del paesaggio. È l’occhio della terra, a guardare nel quale l’osservatore misura la profondità della propria natura.”

Così si è espresso lo scrittore, filosofo e poeta statunitense Henry David Thoreau: una citazione che ben rispecchia un paesaggio denso di poesia e fascino come quello lacustre. Che presenta tante sfumature, soprattutto quando circondato da montagne che degradano dolcemente, per poi trovare un paesaggio più armonico come quello collinare.

Il Lago d’Iseo denota queste caratteristiche, essendo attorniato dalle Prealpi, in particolare quelle Bergamasche. Si trova non lontano dalla Franciacorta: una zona rinomata non solo per la sua bellezza, ma per la produzione di vini di pregio.

Per chi desidera andare in vacanza non troppo lontano da Torino, in camper, in caravan ma anche, in alternativa, approfittando delle moderne soluzioni di glamping, che non richiedono di portare la tenda con sé, rappresenta una meta ricca di suggestioni. Immersa nella natura, ma anche nella cultura, tra relax e quell’imprevedibilità leggiadra che rende ancora più piacevole il viaggio.

Perché fare un camping sul Lago d’Iseo

Fare un camping in caravan o con le altre opzioni descritte, alternative a quella classica in tenda, lungo il Lago d’Iseo rappresenta una scelta interessante per diverse ragioni. Vediamo quelle più rilevanti:

paesaggio unico nel suo genere , arioso e soave, ma anche ruvido a tratti, e selvaggio;

, arioso e soave, ma anche ruvido a tratti, e selvaggio; distanza di circa due ore e mezza da Torino , non eccessiva rispetto ad altre mete fuori regione;

, non eccessiva rispetto ad altre mete fuori regione; possibilità di fare passeggiate con diverse difficoltà e per questo adatte a tutti, anche perché ben segnalate;

e per questo adatte a tutti, anche perché ben segnalate; possibilità di visitare diversi borghi interessanti tra cui Iseo, Sarnico e Pisogne;

tra cui Iseo, Sarnico e Pisogne; possibilità di rilassarsi in struttura e persino, in alcuni casi, comodamente a bordo lago;

e persino, in alcuni casi, comodamente a bordo lago; nessuna necessità di dover sempre mangiare fuori: fa piacere, ma a volte anche cucinarsi qualcosa di buono rende tutto più agevole.

Il risultato è una vacanza immersiva nella natura e nella cultura, dove non bisogna per forza programmare tutto ma è possibile anche vivere alla giornata. Senza stress, fin da prima della partenza.

In caso di camping: dove pernottare sul Lago d’Iseo

Il Lago d’Iseo vanta diverse strutture per il camping, tutte nel segno di un’ospitalità altamente professionale, come tipico in regioni come Lombardia e Piemonte. Tra le zone dove può rivelarsi interessante pernottare c’è Iseo, il capoluogo dell’area e dunque la cittadina meglio dotata di servizi, seppur immersa nella tranquillità.

È qui che si trova Camping del Sole : una struttura con due spiagge riservate situata non lontano proprio da Iseo, così come dalla Franciacorta. Una posizione privilegiata, che si presta per andare alla scoperta di itinerari naturalistici, borghi collegati tramite battello, vigneti, cantine e riserve naturali tra cui le Torbiere del Sebino.

È possibile praticare sia camping in modo classico, sia usufruendo delle aree destinate a caravan e camper, o ancora opzionare bungalow e soluzioni per il glamping: una formula in ascesa perché particolarmente confortevole.

Camping del Sole ha anche un suo market interno funzionale per le spese quotidiane, un ristorante e un bistrot vista lago, oltre che un beach bar. Un modo di vivere il Lago d’Iseo equiparabile a una coccola.











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