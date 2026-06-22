Torino-Lione, riunito il primo tavolo sulla cantierizzazione della tratta Avigliana-Orbassano

“Il tavolo di oggi ha rappresentato un confronto costruttivo e collaborativo tra i vari attori coinvolti in linea con lo spirito di questi incontri, che proseguiranno nei prossimi mesi anche su altri temi. L’obiettivo è proseguire lungo un percorso di ascolto e collaborazione, garantendo attenzione alle esigenze delle comunità interessate e alla tutela del territorio”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, al termine del tavolo svoltosi questo pomeriggio al Grattacielo della Regione Piemonte, dedicato alla futura cantierizzazione della tratta italiana Avigliana-Orbassano della linea ferroviaria Torino-Lione.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività del Comitato di Supporto alla tratta nazionale, istituito lo scorso 18 marzo, con l’obiettivo di favorire il confronto tra i soggetti coinvolti e accompagnare le successive fasi dell’iter progettuale. Nel corso della riunione sono state illustrate da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) le principali ipotesi di cantierizzazione previste nella progettazione definitiva, condivise con gli enti locali interessati dalla tratta. Attraverso gli uffici tecnici della Regione Piemonte, è stata analizzata una prima raccolta di osservazioni presentate dai Comuni e dagli Enti territoriali coinvolti.

Le osservazioni riguardano principalmente aspetti legati alla cantierizzazione dell’opera, con richieste di approfondimento sulle aree di cantiere, sulla viabilità, sulla gestione dei materiali di scavo, sulle mitigazioni ambientali e paesaggistiche, sul monitoraggio delle acque e dell’aria, nonché sulle misure di tutela per i residenti e per le attività presenti nelle zone interessate dai lavori. In particolare, gli enti locali hanno chiesto una maggiore definizione delle modalità operative dei cantieri, dei cronoprogrammi e delle misure di mitigazione relative a rumore, polveri, vibrazioni e traffico indotto. Sono inoltre stati richiesti ulteriori dettagli sui ripristini ambientali e sulla sistemazione finale delle aree occupate dai lavori, con l’obiettivo di garantire la massima tutela del territorio durante tutte le fasi di realizzazione dell’intervento.

Su proposta dell’assessore Bussalino, nei prossimi mesi il confronto sulla cantierizzazione proseguirà attraverso ulteriori incontri di approfondimento dedicati agli aspetti più specifici dei vari Comuni, con l’obiettivo di individuare, ove possibile, soluzioni condivise e risposte puntuali alle esigenze rappresentate dal territorio.

Parallelamente, continueranno anche le riunioni degli altri tavoli di approfondimento individuati relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo e al consumo di suolo, alle risorse idriche, alle opere compensative, all’accessibilità e alla viabilità, oltre che al Piano di Monitoraggio Ambientale, con il coinvolgimento dei diversi settori regionali competenti, di Arpa, Asl, Città Metropolitana, Anas, Consorzi irrigui e amministrazioni locali. La tratta nazionale Avigliana-Orbassano interessa un tracciato di circa 23 chilometri, inserito nel più ampio sistema infrastrutturale della nuova connessione ferroviaria internazionale.

Un nuovo decreto legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E’ quanto emanato oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, che interviene su molteplici fronti strategici, punta ad accelerare la realizzazione di opere chiave, potenziare la sicurezza energetica e riformare il sistema di contabilità pubblica. Il decreto introduce misure per garantire la continuità operativa dei servizi ferroviari intercity e il completamento di opere infrastrutturali prioritarie.

In particolare, vengono prorogati al 3 agosto 2028 i termini per l’adozione dei decreti di esproprio relativi ai collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone. Per il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è stata autorizzata una spesa complessiva di 56,2 milioni di euro per il periodo 2026-2029, destinati alle opere compensative.