Torna per il terzo anno “­­­­Politiké 3 - Laboratorio di democrazia partecipativa”

Il progetto di Città metropolitana di Torino seguito dalla consigliera delegata alle politiche giovanili Caterina Greco e finanziato da Compagnia di San Paolo, è rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni, per offrire loro strumenti, conoscenze ed esperienze concrete per favorire una partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica, rafforzando il protagonismo giovanile sui nostri territori.

Dopo le prime due edizioni, che hanno coinvolto giovani provenienti da diversi territori della Città metropolitana di Torino, Politiké compie un ulteriore passo in avanti, rafforzando la propria dimensione territoriale, esperienziale e laboratoriale.

La prima edizione, realizzata nel 2024 nella sede torinese di Città metropolitana, aveva fatto registrare l’iscrizione di 50 giovani tra i 18 e i 40 anni.

Nel 2025, la seconda edizione ha ampliato la rete progettuale coinvolgendo direttamente i Comuni di Collegno, Pinerolo e Settimo Torinese, valorizzando così le specificità territoriali e favorendo la partecipazione attiva dei giovani nei Comuni partner, nei territori limitrofi e nelle zone omogenee del territorio metropolitano. Gli iscritti erano stati 49 giovani tra i 17 e i 30 anni.

Partner del nuovo percorso nel Canavese e nella Valle di Susa saranno Europiamo ETS, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali 38 di Cuorgnè, i Comuni della Bassa Val di Susa -Almese, Villar Dora, Condove, Rubiana e Sant’Antonino di Susa - e realtà associative attive nel campo delle politiche giovanili, tra cui Urban Pills, Associazione Dragolago e RIFAI - Rete Italiana Facilitatori Aree Interne.

La terza edizione avrà un taglio più operativo rispetto alle precedenti: accanto ai momenti formativi, i partecipanti saranno coinvolti in laboratori, study visit e attività dedicate alla sperimentazione di strumenti di partecipazione civica, dal bilancio partecipativo ai patti di collaborazione.

Il progetto verrà presentato venerdì 26 giugno alle ore 10.30 nella sala consilare del Comune di Cuoirgnè: si svilupperà nei territori del CISS 38 di Cuorgnè e della Bassa Val di Susa. In ciascuna area, i giovani potranno confrontarsi con amministrazioni locali e cittadinanza, fino alla realizzazione di una call to Action dedicata a un’azione concreta sul territorio.

Gli esiti del lavoro saranno presentati in un evento pubblico finale e condivisi con gli enti locali, per dare continuità alle proposte emerse durante il percorso.