 / Politica

Politica | 22 giugno 2026, 14:16

Nicco: "Profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Albera, custode della storia sabauda"

Il presidente del Consiglio regionale lo ricorda con parole di affetto

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco

"La scomparsa di Marco Albera ci addolora profondamente. Con lui abbiamo avuto il privilegio di collaborare alla realizzazione della mostra 'I Signori del Piemonte' , inaugurata pochi giorni fa a Palazzo Lascaris, alla quale ha voluto contribuire con straordinaria generosità prestando le sue opere", commenta il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco.

"Già presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti, collezionista e profondo conoscitore della storia sabauda, del Piemonte e di Torino, Marco Albera ha saputo coniugare passione, competenza e amore per la nostra terra, lasciando un'eredità culturale di grande valore. La sua disponibilità e il suo prezioso contributo alla valorizzazione della nostra identità resteranno un patrimonio per tutti", sottolinea il presidente.

"A nome del Consiglio regionale del Piemonte e mio personale, esprimo il più sincero cordoglio e mi stringo con affetto alla moglie Luciana, ai figli Lorenzo e Michele e a tutti i familiari in questo momento di grande dolore. A loro giunga la nostra più sentita vicinanza", conclude Nicco.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium