Via Noè e piazza Don Albera, al via gli interventi di pulizia e manutenzione

Decoro e manutenzione del territorio. In questi giorni Amiat è intervenuta tra via Noè e piazza Don Albera con una serie di operazioni di pulizia e sistemazione finalizzate a migliorare le condizioni dell'area e a rispondere alle segnalazioni arrivate dai residenti del quartiere Borgo Dora.

Gli operatori hanno provveduto alla rimozione di oggetti abbandonati e materiali lasciati sul suolo pubblico, intervenendo in alcuni punti che nel tempo avevano accumulato situazioni di degrado e criticità legate all'abbandono improprio di rifiuti e ingombranti.

Si tratta di attività che rientrano nel più ampio programma di manutenzione e cura degli spazi pubblici, particolarmente importanti in quartieri caratterizzati da una forte presenza di residenti, attività commerciali e aree di aggregazione.