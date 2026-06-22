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Aurora / Vanchiglia | 22 giugno 2026, 15:27

Via Noè e piazza Don Albera, al via gli interventi di pulizia e manutenzione

Gli operatori Amiat hanno rimosso oggetti abbandonati e materiali lasciati sul suolo pubblico

Gli interventi in piazza Don Albera

Gli interventi in piazza Don Albera

Decoro e manutenzione del territorio. In questi giorni Amiat è intervenuta tra via Noè e piazza Don Albera con una serie di operazioni di pulizia e sistemazione finalizzate a migliorare le condizioni dell'area e a rispondere alle segnalazioni arrivate dai residenti del quartiere Borgo Dora.

Gli operatori hanno provveduto alla rimozione di oggetti abbandonati e materiali lasciati sul suolo pubblico, intervenendo in alcuni punti che nel tempo avevano accumulato situazioni di degrado e criticità legate all'abbandono improprio di rifiuti e ingombranti.

Si tratta di attività che rientrano nel più ampio programma di manutenzione e cura degli spazi pubblici, particolarmente importanti in quartieri caratterizzati da una forte presenza di residenti, attività commerciali e aree di aggregazione.

Gli interventi in piazza Don Albera

Gli interventi in piazza Don Albera

ph.ver.

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