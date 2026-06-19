Da lunedì lavori di riasfaltatura in via Poliziano

Prenderanno il via lunedì i lavori di riasfaltatura di via Poliziano. Il cantiere, che sarà dal 22 al 26 giugno, prevede la rimozione dell'attuale manto stradale: verrà poi regolarizzata la strada, steso il nuovo asfalto e rifatta la segnaletica orizzontale. Le attività saranno sospese mercoledì 24 giugno in occasione della festività di San Giovanni.

L'intervento rientra nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico "Torino Cambia – Spazi che uniscono", già avviato nei mesi scorsi e sostenuto da Fondazione CRT un investimento complessivo di 32 milioni di euro, che prevede oltre 140 cantieri in tutta la città.

Durante i lavori potranno verificarsi temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate. Si invitano pertanto residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire le indicazioni presenti sul posto