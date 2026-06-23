Metro e blackout, Confesercenti: “Le vicende sono diverse, ma la vittima è la stessa: il commercio”

“Le due vicende sono diverse, ma in entrambi i casi stanno impattando negativamente sul commercio": Vincenzo Nettis, presidente di Confesercenti interviene sui ripetuti blackout di questi giorni e sul blocco del cantiere della metropolitana. “Massima solidarietà - dice Nettis -, ai lavoratori in sciopero, vittime di una vicenda aziendale che mette in pericolo i loro stipendi. L’altra vittima sono i negozi del tratto di corso Francia interessato dai lavori che – non certamente per colpa dei lavoratori – subiscono un nuovo stop, dopo i tanti ritardi e rallentamenti del passato. È a rischio un intero tessuto commerciale, che mai come in questo momento tutelato. Durante la nostra recente assemblea elettiva il sindaco di Torino si è impegnato a rafforzare le misure di sostegno al commercio di prossimità in caso di cantieri. Questa è la strada, anche aumentando le penali alle imprese in caso di ritardi nei lavori, se si vuole evitare un ulteriore depauperamento delle attività commerciali”.

“Quanto ai black out - continua Nettis - credo che il Comune, di cui apprezziamo il forte impegno dimostrato in questi giorni, debba esercitare ancor più pressione nei confronti di Iren e Ireti e pretendere infrastrutture che tempestivamente sopperiscano alle interruzioni. Nessuno nega che stiamo vivendo giorni di caldo eccezionale, ma bisogna essere consapevoli che queste condizioni estreme sono e saranno sempre più frequenti. Dunque è necessario accelerare e potenziare il piano di ammodernamento e rafforzamento della rete. Intanto, però, chiediamo che in caso di blackout gli interventi siano ancor più celeri ed efficaci, perché, oltre ai cittadini, è il piccolo commercio a farne le spese, nonostante adotti comportamenti volti a ottimizzare i consumi e a non sprecare. A differenza - conclude Nettis - di molte grandi catene commerciali che utilizzano grandi quantità di energia per i condizionatori continuando a lasciare le porte aperte”.

Disagi a Borgo Cina

Blackout che nelle ultime ore ha interessato di nuovo molti quartieri torinesi: da Mirafiori Sud a Borgo Cina dove la corrente - nella zona di via Dina e via Sanremo - è andata via ieri sera intorno alle ore 22 e questa mattina non è ancora tornata. Disagi a ripetizione per i residenti delle case popolari, non gli ultimi da quando il caldo afoso è tornato a far visita alla città.