Ex Westinghouse, Lo Russo: "Vorrei pedonalizzare via Paolo Borsellino"

Pedonalizzare completamente via Paolo Borsellino, nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'ex Westinghouse. E' questa l'ambizione del sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina è intervenuto ai microfoni di To Radio per parlare del futuro dell'area di Cenisia, dopo le novità delle scorsa settimana.

La nuova Ex Westinghouse

Rispetto alla configurazione originale, è stato salvaguardato completamente l'adiacente parco Artiglieri di Montagna, ma soprattutto Esselunga si fa più "piccola". Addio infatti all'ipermercato, ma arriva un supermercato di medie dimensioni: nei metri quadrati lasciati liberi dal commercio subentra infatti il Politecnico di Torino, che realizzerà nuovi spazi per la didattica e la ricerca. Resta poi il centro congressi di ultima generazione, che tanto manca a Torino.

Via Borsellino pedonale

Nell'ambito della riqualificazione, il primo cittadino stamattina ha chiarito di voler aggiungere un altro tassello nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. "Io - ha detto - ho un sogno che coltivo da tanto tempo, quello di trasformare progressivamente via Paolo Borsellino".

La proposta di Lo Russo è di dare una nuova dimensione urbanistica a questa zona, magari "anche pedonalizzando via Borsellino. E' un programma che ovviamente richiederà del tempo, ma su cui penso si possa lavorare fin d'ora. Ripensare quello che oggi è di fatto il retro delle Ogr e l'accesso alle nuove aule del Politecnico, con una nuova configurazione".

"Un grande spazio riqualificato di qualità, - ha aggiunto - che sostanzialmente consente una mobilità pedonale". Un intervento di riqualificazione che "ci farebbe vedere a quest'area della città in maniera completamente diversa. Comunque sono ragionamenti che andremo a sviluppare, anche ovviamente nelle sedi amministrative. Io penso che il ragionamento, stante il player Politecnico di Torino, vedrà coinvolta anche la cittadinanza certamente nelle forme più ampie possibile" ha concluso Lo Russo.