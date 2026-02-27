A Cenisia triplo taglio del nastro per scuola, piazzale e mercato riqualificato. I residenti protestano: "Qui troppo degrado"

Proseguono gli interventi di rigenerazione urbana nell’area di corso Racconigi di Torino. Taglio del nastro questa mattina a Cenisia per il completamento di tre diversi cantieri: le riqualificazioni della scuola dell'infanzia Bruno Ciari, del piazzale ex Fabbrica Italiana Pianoforti e del mercato Racconigi.

Investimento da 3.5 mln di euro

Un investimento complessivo che supera i 3,5 milioni di euro. "Questi interventi– ha detto il sindaco Stefano Lo Russo- incidono direttamente sulla qualità di vita delle cittadine e dei cittadini di ogni età e sono al centro della nostra azione amministrativa".

Più efficienza energetica e comfort tra i banchi

Un intervento di riqualificazione di ampia portata ha interessato l'istituto scolastico di via Moretta 57. Ambienti più salubri, temperature più stabili, spazi meglio illuminati significano "una scuola più accogliente e attenta alla qualità della vita quotidiana" ha sottolineato Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative.

Le opere, per un investimento complessivo di oltre 2.1 milioni di euro, hanno interessato sia l’involucro che gli impianti. Sono stati sostituiti i serramenti, realizzato un cappotto termico esterno e isolato il solaio, con l’obiettivo di ridurre le dispersioni di energia e migliorare il comfort climatico. L’illuminazione è stata completamente rinnovata con tecnologia led ed effettuati interventi sull’impianto di riscaldamento, per ottimizzare la gestione e i consumi.

Novità al mercato di corso Racconigi

Si sono ufficialmente conclusi anche i lavori di riqualificazione dell’area del mercato di corso Racconigi, avviati nel febbraio 2024 e finanziati per oltre un milione di euro con fondi Pnrr. "Dal punto di vista degli ambulanti, - ha sottolineato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - ora hanno a disposizione uno spazio più attrattivo e quindi migliori possibilità di sviluppo economico".

L’intervento ha riguardato l’adeguamento degli impianti idrici e fognari dei banchi alimentari, il rifacimento delle aiuole alberate, la completa riqualificazione della pavimentazione della parte centrale con calcestruzzo colorato ocra, la delimitazione dei posteggi con borchie segnaposto in ottone e il rinnovamento della segnaletica.

Ex FIP: il piazzale torna spazio pubblico vivo e condiviso

Restituito alla cittadinanza anche il nuovo piazzale di circa 3mila metri quadrati antistante l’edificio di corso Racconigi 49, un tempo sede della Fabbrica Italiana Pianoforti, che oggi ospita gli uffici comunali della Divisione Tributi e Catasto della Città di Torino.

Sono stati installati tavoli, sedute, strutture ombreggianti e attrezzature per sport e fitness; è stata realizzata una nuova area verde di circa 130 metri quadrati con fioriere e rampicanti; sono stati realizzati murales decorativi e percorsi colorati sul pavimento per facilitare l’orientamento verso gli uffici.

La manutenzione del verde sarà garantita per un anno dalla ditta esecutrice delle opere, mentre - come chiarito dalla presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise - è stato un patto di collaborazione con Pangramma per favorire presidio e animazione dello spazio. "Quest'area - ha aggiunto - sarà aperta da lunedì a venerdì, fino alle 18".

Le polemiche

Un taglio del nastro segnato però dalle polemiche. Un gruppo di residenti di Cenisia ha voluto incontrare il sindaco Lo Russo. "Da tempo - hanno spiegato - segnaliamo la presenza stabile di camper e di rom: lo scivolo vicino agli uffici comunali viene utilizzato come una latrina a cielo aperto. Alcuni dormivano nelle nicchie presenti in piazza, mentre altri stendevano i panni".

"Oggi - hanno aggiunto - furgoni e persone si sono solo spostati nelle vie attigue, ma noi chiediamo maggiori controlli e sicurezza sempre, non solo per le inaugurazioni. Via Frejus oggi fa fatica dal punto di vista commerciale".

Problematiche raccolte dal primo cittadino, che ha chiarito come in passato il Comune abbia più volte segnalato le criticità all'autorità giudiziaria, ma anche alla Procura dei minorenni. "C'è un problema di stazionamento di furgoni rom, -ha replicato Lo Russo - che è particolarmente critico perché si tratta di persone anche con precedenti penali gravi".

"Cercheremo di mantenere quanto fatto con questa riqualificazione: anche verificando come potenziare la dotazione del piazzale per farlo fruire a famiglie e bambini. Ho chiesto agli uffici di mettere degli ombreggianti, perchè ora la piazza è troppo assolata" ha concluso.