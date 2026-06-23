Il formaggio Piave vola in Giappone

Il Piave è prodotto esclusivamente da Lattebusche, cooperativa bellunese, un colosso triveneto e non solo del settore lattiero-caseario (fatturato a oltre 164 milioni di euro) ed è uno dei formaggi più richiesti al mondo.

Negli Stati Uniti è uno dei prodotti “Made in Italy” più ricercati. Ora il Piave, formaggio Dop creato con il fresco e delicato latte delle montagne dolomitiche, raccolto dagli oltre 200 soci allevatori della cooperativa, entrerà in modo massiccio anche in Giappone. Qualche giorno fa è stato infatti sottoscritto un accordo tra GranTerre, di cui Lattebusche è socia grazie ad Agriform, e Okura Japan, il più grande distributore del Sol Levante che ha richiesto, a salire nel tempo, migliaia di forme di Piave, 3 mila quest’anno, 6 mila il prossimo fino ad arrivare a 12 mila forme.

Per l’azienda bellunese sarà un porto d’accesso per altre aree asiatiche oltre ad essere un grandissimo messaggio di visibilità internazionale.

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