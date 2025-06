Incidente sulla tangenziale sud: va a sbattere contro il guard-rail, portato in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, sulla tangenziale sud di Torino. Il conducente di una vettura, per un errore o forse per un malore improvviso, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il guard-rail: il conducente è stato portato al Santa Croce di Moncalieri, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Scontro poco prima dell'uscita per Trofarello

Poco prima dell'uscita che conduce a Trofarello e Nichelino, l'auto è diventata una scheggia impazzita, mentre viaggiava in direzione nord, sbattendo violentemente contro le barriere di protezione e rimbalzando poi a centro carreggiata. Per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli.

Il ferito trasportato all'ospedale Santa Croce

Dopo l'intervento dei sanitari della Croce Verde di Villastellone, il ferito è stato poi condotto in ambulanza all'ospedale a Moncalieri. A seguito dell'accaduto, la circolazione ha subito forti rallentamenti per quasi un'ora.