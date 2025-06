Incidente in corso Regina Margherita a Torino: due feriti e traffico in tilt

Grave incidente stradale questa mattina a Torino, in Corso Regina Margherita, in direzione Milano. Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto sulla corsia di sorpasso.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe soccorse dal personale del 118 e trasportate in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e regolare la viabilità. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti in tutta la zona.

Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e il temporaneo restringimento della carreggiata, con conseguenti disagi alla circolazione.