Moncalieri: gli incivili trasformano via Ponchielli in una pattumiera a cielo aperto

Gli incivili trasformano via Ponchielli in una pattumiera a cielo aperto a Moncalieri

Non passa settimana senza che i cosiddetti 'furbetti dei rifiuti' siano protagonisti in negativo. A Moncalieri gli incivili e maleducati che abbandonano la spazzatura in ogni dove nei giorni scorsi hanno colpito lungo via Ponchielli.

Cassonetti rotti e spazzatura ovunque

Cassonetti rotti, sacchi rotti volontariamente, spazzatura sparsa ovunque: non è un bel biglietto da visita per la città, con i residenti che hanno subito contattato il Covar chiedendo un intervento supplementare per riportare la situazione nella strada al giusto decoro. Con il caldo di questi giorni, poi, si rischia che cattivi odori e volatili la facciano da padrone, vista la quantità di immondizia sparsa.

Incivili più forti di telecamere e fototrappole

Evidentemente, nonostante le iniziative del Comune per spiegare come smaltire correttamente (l'ultimo caso è 'Ingombranti in piazza', lanciato nelle scorse settimane) ed il rischio di essere pizzicati dalle telecamere o dalle fototrappole, c'è chi non trova di meglio da fare che trasformare alcune vie in discariche a cielo aperto. Per maleducazione, noia o per l'insano divertimento gusto di rovinare la cosa pubblica.