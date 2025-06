Erba alta e topi alle spalle dei palazzi popolari: "Perché nessuno la taglia?"

Erba alta, insetti, topi e degrado in un'area compresa tra le case popolari di via Fossata 57 (quartiere Barriera di Milano) e un terreno abbandonato delle Ferrovie, da tempo punto di ritrovo per spacciatori e tossici. La segnalazione dei residenti (nella foto, il signor Antonio mentre indica il terreno incriminato) ha riacceso l’attenzione sullo stato della manutenzione del verde pubblico e delle aree comuni. "Sono stati eseguiti diversi interventi - raccontano gli inquilini del palazzo -, ma quel "trapezio" alle spalle delle nostre case è rimasto incolto, non sappiamo a chi spetti la competenza ma chiediamo che qualcuno se ne occupi".

Il complesso, situato nella zona della Spina 4, ospita 78 alloggi di edilizia sociale, due dei quali sono dedicati a un progetto sperimentale di coabitazione solidale promosso dalla cooperativa sociale onlus "Un sogno per tutti". L’iniziativa, prevista dalla Legge Regionale numero 3/2010, è realizzata dall’Agenzia Territoriale per la Casa in collaborazione con la Città di Torino. Obiettivo: favorire la convivenza, il supporto reciproco e la mediazione dei conflitti negli insediamenti abitativi più fragili.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde, l’Agenzia ha comunicato che il taglio dell’erba è stato effettuato nelle scorse settimane da un’impresa incaricata, sia nelle aree interne del cortile sia lungo i percorsi d’accesso. "Anche i giovani coinvolti nel progetto di coabitazione - precisa Atc -, contribuiscono attivamente alla cura e alla pulizia degli spazi comuni".

Tuttavia, l’area sul retro del complesso - quella indicata nella segnalazione di Antonio - non è ancora stata sistemata, ma è previsto un intervento imminente per completare lo sfalcio anche in quella zona. L’Agenzia assicura che i lavori saranno realizzati nei prossimi giorni.