Cinema sotto le stelle ai giardini Saragat, Barriera di Milano diventa sala a cielo aperto

I Giardini Saragat diventano per la prima volta un’arena cinematografica estiva grazie al ciclo di proiezioni mensili all’aperto organizzato da AIACE Torino nell’ambito di Barriera Unite!, il progetto di rigenerazione urbana promosso nel quartiere di Barriera di Milano dal Gruppo Abele, che propone un modo nuovo di abitare gli spazi nel nome dell’accoglienza e della partecipazione dal basso.

La nuova rassegna Cinema sotto le stelle prenderà il via nelle aree verdi di via Ruggero Leoncavallo venerdì 26 giugno (alle ore 20.30) con Come un gatto in tangenziale, il film di Riccardo Milani campione di incassi al box office italiano in cui Antonio Albanese e Paola Cortellesi danno vita a un animato e spassoso incontro-scontro tra mondi e classi sociali agli antipodi, facendo la spola tra la Roma radical-chic e quella delle periferie dimenticate.

L’appuntamento successivo è con uno dei capolavori di Spike Lee, Fa’ la cosa giusta (venerdì 24 luglio), un “classico” sulle difficoltà di integrazione e le tensioni razziali irrisolte nelle aree urbane marginalizzate che mantiene oggi tutta la sua drammatica attualità. Il ciclo si concluderà con Un altro ferragosto (venerdì 14 agosto), il sequel diretto da Paolo Virzì a quasi trent’anni di distanza dal suo Ferie d’agosto, in cui, durante una nuova vacanza a Ventotene, tornano a scontrarsi le due famiglie, di provenienza sociale e ideologia opposte e inconciliabili, protagoniste del primo film.