Sere FAI d’Estate 2026, il Canavese si accende di cultura

Quando il sole cala sulle colline del Canavese e il silenzio avvolge i parchi storici, i beni del FAI nel Torinese e in provincia tornano a trasformarsi in luoghi vivi, attraversati da visite, racconti e osservazioni del cielo. Anche per l’estate 2026 si rinnova infatti il programma “Sere FAI d’Estate”, che prolunga l’apertura serale di alcuni dei principali siti culturali italiani.

Nel territorio della Città metropolitana di Torino, il calendario coinvolge il Castello e Parco di Masino a Caravino, con un fitto programma di esperienze serali tra natura, astronomia e narrazione del paesaggio.

Masino tra luna, natura e osservazioni astronomiche

Venerdì 3 e 31 luglio è in programma Oltre il plenilunio, due appuntamenti speciali per passeggiare nel parco monumentale nei giorni successivi alla luna piena e osservarla a occhio nudo in compagnia della guida naturalistica Roberto Brogliatti, che illustrerà i significati ancestrali del nostro satellite naturale. Tra miti e curiosità, verrà spiegato il significato della falce lunare, simbolo di riflessione e saggezza nelle tradizioni dei popoli antichi. Anche la magia del Preludio di luna piena avrà un evento dedicato: venerdì 24 luglio Roberto Brogliatti guiderà il pubblico nell’osservazione della luna durante la sua levata, alternando racconti sul culto lunare nelle tradizioni dei popoli celto-salassi che abitavano i territori dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea.

Dall’ora del crepuscolo il parco si anima di Creature notturne, misteriose e schive: saranno loro al centro delle visite speciali di venerdì 17 luglio e 7 agosto, a cura di Roberto Brogliatti, durante le quali il pubblico, immerso nel silenzio notturno, potrà seguire tracce e segnali di chirotteri, piccoli mammiferi e rapaci, nascosti nel parco ultracentenario illuminato da torce.

Anche quest’anno tornano a Masino gli attesi appuntamenti con Astronomi per una notte: giovedì 8, venerdì 14 e venerdì 28 agosto, alle ore 21.15 e alle 22, i giovani astrofili dell’associazione Celestia Taurinorum di Torino guideranno i partecipanti nell’osservazione della volta celeste, a caccia di stelle cadenti. Gli esperti aiuteranno i visitatori a scorgere costellazioni e galassie, nell’oscurità e nella quiete del parco del castello.

Durante tutti gli appuntamenti delle Sere FAI sarà possibile prendere un aperitivo sulle terrazze panoramiche del Caffè Masino dalle ore 19.