LIGYES: Barbara d’Urso protagonista della prima edizione del Premio “Alassio per la TV”

La città di Alassio si prepara ad accogliere una delle figure più amate e riconoscibili della televisione italiana. Sarà infatti Barbara d’Urso la protagonista della prima edizione del Premio “Alassio per la TV”, nuovo riconoscimento istituito nell’ambito di LIGYES per celebrare i volti che hanno contribuito in modo significativo alla storia e all’evoluzione del piccolo schermo italiano.

“Sono molto felice di ricevere questo Premio e di trascorrere una serata in compagnia del pubblico di Ligyes ad Alassio. Col cuore.” Barbara d’Urso

L’istituzione del premio rappresenta un’importante novità nel panorama delle manifestazioni dedicate all’audiovisivo. In un’epoca caratterizzata dalla crescita dell’intelligenza artificiale, delle piattaforme digitali e dei social network, la televisione continua infatti a rappresentare uno strumento fondamentale di informazione, cultura e intrattenimento. È ancora il mezzo capace di aggregare milioni di persone davanti ai grandi eventi, di generare dibattito pubblico e di riunire intere famiglie e diverse generazioni attorno a contenuti condivisi, mantenendo un ruolo centrale nella vita sociale e culturale del Paese. Con questo riconoscimento Alassio rende omaggio a una protagonista indiscussa della televisione italiana che nel corso dei decenni ha saputo attraversare con talento, professionalità e personalità i più diversi generi televisivi: dall’intrattenimento alla fiction, dai reality show all’informazione, costruendo un rapporto unico e duraturo con il pubblico.

Barbara d’Urso è uno dei volti più popolari della televisione nazionale, distintasi per la sua capacità di interpretare e raccontare i cambiamenti della società italiana attraverso programmi di grande successo e forte impatto mediatico. Un legame autentico con gli spettatori che oggi trova ulteriore conferma nel mondo digitale, dove può contare su una community di 5,6 milioni di follower sui social network, a testimonianza di un consenso che continua ad attraversare generazioni e piattaforme.

La serata sarà condotta da Christian Floris, coordinatore e conduttore di LIGYES, che accompagnerà il pubblico in un incontro dedicato alla carriera e ai successi di una delle personalità più rappresentative della televisione italiana contemporanea.

“ La grande novità di quest’anno, a cui ho lavorato personalmente, è l’introduzione di un premio dedicato alla TV. In quell’occasione avrò il piacere di intervistare Barbara d’Urso, che a mio parere lo merita più di chiunque altro: basta nominarla per evocare la televisione, anche quando non è in onda. Quando si diventa un emblema, il mezzo passa in secondo piano. Il seguito e l’attenzione che porta con sé sono un valore aggiunto per il festival, e di questo le sono sinceramente grato.” Christian Floris, coordinatore e conduttore LIGYES

A consegnare il Premio “Alassio per la TV” saranno il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e la Presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, confermando il forte legame tra il territorio, il mondo della comunicazione e l’industria dell’audiovisivo.

Nel corso della serata in piazza Partigiani il 4 luglio alle 21:30 è inoltre prevista la firma della tradizionale piastrella del celebre Muretto di Alassio, simbolo della città e della sua storia culturale. La cerimonia si svolgerà alla presenza di Angela Berrino della Fondazione Mario Berrino, l’ente che custodisce e valorizza il monumento divenuto nel tempo uno dei luoghi più iconici della Riviera ligure e autentico patrimonio della memoria collettiva italiana.