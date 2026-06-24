La 4a E dell'I.C. Alighieri Kennedy di Torino tra le dieci vincitrici del concorso Grande! di BPER

C’è anche la 4 E dell’I.C. Alighieri Kennedy di Torino, tra le 10 vincitrici, su oltre 1.700 classi partecipanti, del progetto GRANDE!, l’iniziativa di educazione finanziaria promossa da BPER rivolta alle ultime tre classi della scuola primaria. Il progetto, giunto al decimo anno, ha coinvolto oltre 900 scuole in tutta Italia e più di 42.000 alunni suddivisi in 19 regioni.

In modo semplice e divertente sono stati illustrati alle bambine e ai bambini i concetti base dell’economia, avvalendosi del linguaggio dell’arte ed utilizzando è stato prodotto un kit didattico accessibile e inclusivo, progettato in collaborazione con Librì Progetti Educativi e La Galleria BPER. Anche questa edizione ha previsto per le classi aderenti la possibilità di partecipare a un concorso a premi: ogni classe ha avuto l’opportunità di cimentarsi con la street art per progettare un murale a tema libero per la propria scuola. Le dieci classi vincitrici hanno ricevuto in premio materiali didattici come lavagne interattive multimediali, libri, PC e stampanti.

Gli alunni della 4 E della scuola di Via Pacchiotti 102, Quartiere Parella, “lavorando sul libretto “un sogno grande”, sono rimasti molto colpiti dal tema della differenza sociale, economica e il disegno, dopo settimane di brainstorming, è nato proprio da lì: dagli effetti causati dalle diversità anche delle parole”. Le bimbe e i bimbi della scuola torinese hanno voluto dare una testimonianza contro il bullismo e un segno di positività “con parole belle, che fanno bene al cuore e il male che fanno invece quelle “brutte”. Secondo quanto appreso nella formazione i ragazzi hanno calcolato i costi della loro opera e l’hanno finanziata vendendo oggetti fatti da loro: braccialetti, disegni “a sorpresa”, segnalibri.

Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di BPER, afferma: «Il progetto GRANDE! giunto alla decima edizione, conferma il suo valore nel tempo. Ha saputo rinnovarsi e coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, adottando linguaggi e strumenti capaci di coinvolgere attivamente le classi e coniugando l’educazione finanziaria alle suggestioni del mondo dell’arte. Un originale punto di incontro per raccontare l’economia attraverso la bellezza».