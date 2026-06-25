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Attualità | 25 giugno 2026, 09:00

A Torino nasce "CIAO": il nuovo sportello della Città Metropolitana per l'orientamento dei giovani

Inaugurazione il 30 giugno in corso Inghilterra per lo spazio di ascolto e accompagnamento dedicato agli studenti tra i 13 e i 20 anni. Da settembre via ai servizi

A Torino nasce &quot;CIAO&quot;: il nuovo sportello della Città Metropolitana per l'orientamento dei giovani

Si scrive CIAO, si legge Centro Incontro Apprendimento Opportunità

È il nuovo sportello che Città metropolitana di Torino dedica a studenti e famiglie come vero e proprio spazio di ascolto,

confronto e accompagnamento rispetto alle scelte formative, personali e professionali.

I locali sono accessibili ed allestiti con il supporto de La Fabbrica Società Benefit nella sede di Città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 al piano terreno.

Martedì 30 giugno alle ore 15 la consigliera metropolitana delegata all'istruzione e alle politiche giovanili Caterina Greco li inaugurerà: "si tratta di un ulteriore passo del percorso quadriennale di ricerca e sperimentazione dedicato all’accompagnamento delle giovani generazioni nei processi decisionali e di scelta - commenta Caterina Greco - I servizi dello sportello saranno attivi a partire da settembre e rivolti a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 20 anni".

comunicato stampa

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