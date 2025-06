Villaretto abbandonato, rubano un distributore automatico e lo gettano nella bealera

Ancora una segnalazione di degrado dal Villaretto, quartiere all’estrema periferia della Circoscrizione 6. Questa volta la denuncia arriva da Roberta Braiato, consigliera di Fratelli d’Italia, che ha condiviso una foto emblematica: un distributore automatico rubato, abbandonato nella bealera accanto al lago del Villaretto.

“Qui non c’è mai pace”

“Purtroppo non c'è tregua per i quartieri più decentrati come il Villaretto”, afferma Braiato. “E come al solito, i malintenzionati approfittano delle zone più isolate, dove agiscono indisturbati. Il distributore è stato gettato nella bealera passando dalla strada che porta ai campi: una zona senza telecamere, già nota per numerosi episodi di scarico abusivo di rifiuti, auto rubate, smontate e perfino incendiate in pieno campo”.

Cercasi telecamere

Una situazione che, secondo la consigliera, richiederebbe un intervento immediato da parte delle istituzioni: “È evidente che tutto ciò non sia ancora considerato abbastanza grave per giustificare un investimento reale in sicurezza e videosorveglianza. Eppure, i cittadini del Villaretto meritano rispetto e tutela come tutti gli altri”.