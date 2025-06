Nichelino, un gruppo di cinghiali scorrazza tra via Miraflores e il parco del Boschetto

Arrivano nuove segnalazioni sulla presenza di cinghiali sul territorio di Nichelino. Ieri, martedì 24 giugno, alcuni residenti della zona di via Miraflores hanno visto un gruppo con almeno 6 ungulati girovagare lungo le aree verdi del quartiere, dirigendosi poi verso il parco del Boschetto.

Tra via Miraflores e il Boschetto

Si tratta quasi certamente di un gruppo di animali che staziona da tempo dentro il Boschetto e che ogni tanto si concede delle 'puntate oltre confine'. L'invito quindi è di prestare la massima attenzione per i possibili rischi in cui possono incorrere, oltre alle persone, anche automobilisti e centauri che transitano in zona, specie se viaggiano a velocità sostenuta.

I precedenti degli ultimi mesi

Nei mesi scorsi c'erano state polemiche per una sorta di 'caccia al cinghiale' andata in scena al confine tra Nichelino e Torino, mentre ad aprile un gruppo di ungulati era stato segnalato nella zona di Borgo Navile a Moncalieri.