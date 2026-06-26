Bagni Roccavione, il restyling entra nel vivo: a settembre la rinascita dello storico edificio [FOTO]

Da simbolo del quartiere a simbolo di rinascita. I Bagni Roccavione, storico edificio di Borgo Vittoria, si preparano a riaprire con una nuova veste dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato attraverso fondi del Pnrr, risorse del Comune di Torino e investimenti della cooperativa Liberitutti.

Lo stato di avanzamento dei lavori è stato l'argomento al centro della Commissione convocata nelle scorse ore in Circoscrizione 5, durante la quale è stato fatto il punto su un progetto che punta a restituire alla città uno spazio con una forte vocazione sociale, lavorativa e aggregativa. L'inaugurazione è prevista per il mese di settembre.

Un investimento da 2,3 milioni di euro

L'operazione vale complessivamente circa 2,3 milioni di euro e rappresenta uno degli interventi più significativi di rigenerazione urbana nel quartiere.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio di coworking, sei appartamenti destinati all'housing sociale, due alloggi dedicati a persone con disabilità e un bistrot affacciato sullo storico cortile dell'edificio, destinato a diventare un nuovo punto di ritrovo per residenti e lavoratori. L'obiettivo è quello di dare nuova vita a un immobile storico, creando al tempo stesso servizi, occasioni di socialità e opportunità occupazionali.

La richiesta della Circoscrizione

Oltre alle nuove funzioni previste dal progetto, la Circoscrizione 5 punta a fare dei Bagni Roccavione anche un luogo aperto al mondo dell'associazionismo. Soddisfazione da parte del vicepresidente Antonio Cuzzilla, che parla di un intervento destinato a lasciare un segno nel quartiere.

"La riqualificazione dei Bagni Roccavione dimostra come, quando istituzioni, cooperazione sociale e investimenti pubblici e privati lavorano insieme, sia possibile trasformare edifici storici in opportunità concrete per i cittadini. Un intervento che valorizza Borgo Vittoria, rafforza la rete sociale e rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo della Circoscrizione 5".