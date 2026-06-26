Negozi aperti, concerti, eventi: sta per tornare "Rivoli sotto le stelle"

Dal 3 al 18 luglio il centro storico di Rivoli si anima con concerti, negozi aperti, attività per famiglie e appuntamenti dedicati al commercio locale. Torna infatti “Rivoli sotto le stelle”, la rassegna estiva promossa dalla Città di Rivoli e da TurismOvest, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Rivoli Experience, i negozi di Piazza Portici e di Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire, durante il periodo dei saldi, occasioni di incontro e svago a chi trascorre l’estate in città e, allo stesso tempo, accogliere i visitatori che scelgono Rivoli per vivere serate all’insegna della cultura, della musica e dello shopping. Per tre fine settimana il centro storico diventerà un grande palcoscenico diffuso, animato da concerti, artisti di strada, laboratori per bambini e aperture serali delle attività commerciali.

Cuore della manifestazione sarà Piazza Matteotti, che ospiterà una ricca programmazione musicale. Si parte venerdì 3 luglio con i Maramalde, duo acustico pop-rock, per proseguire venerdì 10 luglio con gli Eight O’Clock Blues Band, sabato 11 luglio con il coinvolgente show anni Settanta e Ottanta dei DiscoInferno, venerdì 17 luglio con l’evento spettacolo SpaccaNapoli accompagnato da food & beverage e sabato 18 luglio con i ROCKstalgia, tribute band dedicata ai grandi classici del rock.

Anche Via Piol sarà protagonista della rassegna con negozi aperti nelle serate del 3, 4, 10, 11, 17 e 18 luglio, artisti di strada e animazione per bambini a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rivoli, con giochi, laboratori, truccabimbi e l’iniziativa “Ambulanza senza paura”. Venerdì 17 luglio il piazzale Don Foco ospiterà inoltre l’esibizione della Non Solo Note’s Band, il coro dei centri diurni della cooperativa Paradigma.

Piazza I Portici proporrà un calendario di appuntamenti dedicati alla socialità e alla valorizzazione delle attività commerciali del quartiere: dalla mostra di quadri con laboratorio del 4 luglio agli aperitivi tematici, passando per gli sbaracchi, la musica dal vivo, i giochi in legno e il Breakfast Morning con DJ Joyce in programma domenica 12 luglio.

Anche Via Cavalieri di Vittorio Veneto parteciperà alla manifestazione con una serata speciale prevista venerdì 10 luglio, durante la quale il pubblico potrà vivere un’esperienza tra musica e degustazioni.

«Rivoli sotto le stelle si inserisce in un'estate particolarmente ricca di appuntamenti che stanno animando la città grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, operatori culturali e attività commerciali. Nelle scorse settimane abbiamo vissuto il successo di Sguardi Live, della Festa della Musica, delle serate nei giardini di Palazzo Piozzo con l'Istituto Musicale Città di Rivoli e di Libri in Piazza, organizzato dalla Pro Loco di Rivoli. Un percorso che prosegue ora con Rivoli sotto le stelle e con la Notte delle Stelle del 4 luglio, in programma in contemporanea. - afferma Alessandro Errigo, sindaco della città - La nostra volontà è offrire occasioni diffuse di cultura, intrattenimento e socialità, valorizzando il centro storico e gli spazi cittadini. Rivoli sta dimostrando di essere una città viva, capace di proporre iniziative per pubblici diversi e di creare occasioni di incontro per cittadini e visitatori. Concerti, negozi aperti e attività per famiglie renderanno ancora più vivaci le serate estive, contribuendo anche a sostenere il commercio locale e l'attrattività della città. Ringrazio TurismOvest per la presenza costante e invito cittadini e visitatori a vivere Rivoli sotto le stelle e le tante opportunità che la nostra città continua a offrire.»

“Il centro di Rivoli con le sue bellezze storiche attende i visitatori per allietare le caldi serate estive con la musica e i tanti momenti di intrattenimento. Il programma è stato creato grazie alla collaborazione tra la Città, il nostro Consorzio TurismOvest, i propri soci e i negozi. Nuovi spazi e location sono state inserite nel programma di quest’anno per coinvolgere maggiormente le tante realtà del territorio e offrire al pubblico molteplici proposte di svago”, conclude la direttrice di TurismOvest Simona Pravato.