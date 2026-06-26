Dopo ritardi negli allestimenti e nell’analisi dell’acqua apre la piscina comunale di Cavour

L’obiettivo era quello di partire a inizio mese, ma alcuni ritardi hanno fatto posticipare la data di avvio. Da martedì 30 giugno, però, ci si potrà finalmente rinfrescare nella piscina comunale di Cavour, in gestione all’Unione Sportiva Acli Torino.

“Ce l’ha in gestione da circa 5 anni. I lavori della nostra piscina comunale sono stati ultimati tra il 2019 e il 2020 e loro sono riusciti effettivamente a partire dopo il periodo Covid”, spiega il sindaco di Cavour Sergio Paschetta.

Come gli scorsi anni l’obiettivo era aprire a inizio giugno. “È un servizio che avrebbe potuto essere già in funzione da un mese per sfruttare al massimo il periodo estivo di utilizzo della piscina, ma purtroppo ci sono stati dei ritardi negli allestimenti e nel ricevere i risultati dell’analisi dell’acqua.”

Ora però tutto è pronto. L’impianto di via Rimembranza 13 sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, con ingresso intero a 10 euro e ridotto under 12 a 7 euro. Il sabato, la domenica e i festivi si potrà accedere dalle 10 alle 18, con ingresso intero a 15 euro e ridotto under 12 a 10 euro. Per chi vuole godersi gli ultimi raggi, dalle 16, il costo dell’entrata è di 5 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 338 1401027 o il 347 0065317.