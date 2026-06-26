Mai così caldo: picchi fino a 40 gradi, ancora una settimana di fuoco prima della tregua

Ancora bel tempo e stabilità imperanti per più giorni a causa dell'esteso e forte anticiclone su tutto il Mediterraneo in consolidamento durante il weekend. 38-40°C in pianura con tempo afoso ad aumentare il disagio bioclimatico. Attenzione quindi ad evitare le ore più assolate della giornata , ad utilizzare cappelli e creme protettive.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione: da oggi, venerdì 26 giugno, fino a mercoledì 1 Luglio

Alta pressione in spolvero con caldo afoso, Cielo sereno o poco nuvoloso il mattino , nubi cumuliformi il pomeriggio soprattututto a ridosso dei rilievi. Possibili temporali nelle aree limitrofe ai rilievi.Attenzione a questi fenomeni in quanto potrebbero essere localmente di forte intensità e repentini.

Termometro in pianura con massime tra 39-40°C in particolare su torinese e minime tra 22-25°C in pianura. Al mare massime 32-33°C quindi temperature più accettabili e minime tra 25 e 26°C.

Ventilazione assente il mattino, tranne che i regimi di brezza di valle e marini. Il pomeriggio venti che potrebbero essere più intensi con raffiche nelle celle temporalesche attive, tardo-pomeridiane e serali.

Da giovedì 2 Luglio

Termometro finalmente in discesa.

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