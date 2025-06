Femminicidio a Rivalta: uomo uccide la moglie poi si suicida gettandosi nel lago di Avigliana

Un femminicidio è avvenuto oggi pomeriggio a Rivalta, in un'abitazione al civico 23 di via XXV Aprile. Il cadavere di una donna, Assunta Carbone detto Susy, 56 anni, è stato ritrovato in casa dai carabinieri nella serata: a tutti è subito parso chiaro che la donna avesse subito un'aggressione.

Per ricostruire la storia ci è voluta circa mezz'ora, poi le indagini dei carabinieri hanno permesso di collegare la morte della donna al suicidio di un uomo, che è risultato essere suo marito Alessandro Raneri, 55 anni, avvenuto poche ore prima nel lago Grande di Avigliana, dove si era gettato prima di annegare [LEGGI QUI].

Ancora al vaglio dei carabinieri le ipotesi per capire cosa abbia scatenato la furia dell'uomo, ma pare che durante la mattinata i vicini avessero sentito i due litigare violentemente.