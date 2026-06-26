Il futuro del trasporto pubblico tra riforme e bandi: parte il ciclo di webinar sul TPL 2026

Il 2026 segna una fase decisiva per il trasporto pubblico locale. In molte realtà italiane, tra cui il Piemonte, sono infatti in corso le procedure di gara che porteranno all'affidamento dei servizi per i prossimi anni, definendo il nuovo assetto del sistema di mobilità e creando le condizioni per l'attuazione delle politiche di programmazione del settore.

Per accompagnare questa fase, ANCI e Federmobilità promuovono il ciclo di webinar "La stagione delle gare del TPL 2026", un percorso di approfondimento rivolto ad amministratori locali, dirigenti e tecnici delle amministrazioni pubbliche, enti competenti e operatori del settore. Le gare rappresentano infatti non solo un adempimento amministrativo, ma uno strumento di politica pubblica per migliorare la qualità dei servizi e sostenere lo sviluppo dei territori. Gli incontri sono pensati per rafforzare la trasparenza e la conoscenza delle procedure, favorire una partecipazione più ampia e consapevole delle imprese e contribuire a una maggiore contendibilità delle gare.

Il primo appuntamento, in programma mercoledì 1° luglio alle ore 9.30, sarà dedicato alle procedure di gara curate dall'Agenzia della mobilità piemontese, competente per l'organizzazione del trasporto pubblico locale sull'intero territorio regionale. Il webinar illustrerà l'oggetto degli affidamenti, con particolare riferimento ai lotti, alle loro dimensioni e tipologie, l'iter della procedura e le diverse fasi di svolgimento, le modalità di presentazione delle offerte, i criteri di valutazione e di aggiudicazione e i principali elementi del contratto di servizio. Al termine è prevista una sessione dedicata a domande e chiarimenti.

L'incontro assume un interesse particolare anche per il territorio della Città metropolitana di Torino, dove le procedure di gara costituiscono un passaggio fondamentale per l'attuazione del Piano dell'Accessibilità e dell'Intermodalità (PAINT), lo strumento di pianificazione che definisce il riassetto del sistema della mobilità metropolitana. La fase di qualificazione e adesione degli operatori si è conclusa il 24 giugno con la definizione della platea delle aziende ammesse a presentare le offerte; il percorso proseguirà tra il 2026 e il 2027 con la pubblicazione dei bandi, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e l'aggiudicazione dei servizi.

Il webinar si svolgerà online, avrà una durata indicativa di tre ore e inizierà alle ore 9.30 di mercoledì 1° luglio.