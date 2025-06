Ascensore di nuovo rotto nel case popolari, Catanzaro (Pd): "Cittadini prigionieri"

Disservizi continui all’ascensore delle case popolari di via Pio VII 25 a Torino, dove l'elevatore è nuovamente guasto dopo essere stato fermo per circa dieci giorni. Episodi analoghi a quelli avvenuti nei mesi scorsi.

Catanzaro (PD): "Cittadini prigionieri in casa"

A raccogliere le istanza dei residenti è il consigliere comunale del Pd Angelo Catanzaro, che commenta: "È inaccettabile che ancora oggi, nel 2025, ci siano cittadini costretti a vivere da prigionieri in casa propria a causa di un ascensore fuori uso".

I problemi

Secondo quanto riferito da ATC il fermo dipenderebbe dalla difficoltà nel reperire una scheda elettronica da importare dalla Germania. "Mentre si aspetta, - rincara l'esponente dem - ci sono persone che non possono uscire nemmeno per andare a fare fisioterapia, per fare la spesa o semplicemente per respirare un po’ di vita fuori dalle proprie mura domestiche".

La richiesta all'Agenzia è di effettuare un intervento urgente all'impianto di via Pio VII, oltre ad una verifica straordinaria su tutti gli ascensori presenti nelle case popolari. "Chi abita qui ha diritto a servizi funzionanti e dignitosi quanto chiunque altro" chiosa Catanzaro.