Farmaci e caldo estivo: la guida di Federfarma Torino per proteggere le terapie

Le alte temperature possono compromettere la stabilità di molti medicinali. Dalla casa all’auto, fino ai viaggi estivi, alcune attenzioni semplici aiutano a proteggere l’efficacia delle terapie.

Con l’arrivo del caldo intenso, la corretta conservazione dei farmaci diventa un aspetto essenziale della sicurezza terapeutica. Un medicinale esposto per ore a temperature elevate, all’umidità o a sbalzi termici può perdere parte della propria efficacia e, in alcuni casi, andare incontro ad alterazioni che ne sconsigliano l’utilizzo.

Il tema riguarda soprattutto i pazienti in terapia cronica, gli anziani, chi viaggia e chi utilizza medicinali particolarmente sensibili, come insuline, alcuni antibiotici, farmaci per patologie cardiache, antiepilettici, anticoagulanti, sedativi, colliri, preparazioni liquide e prodotti a base ormonale. La prudenza, tuttavia, vale per tutti: conservare bene un farmaco significa preservare la qualità della cura.

Ecco cinque regole pratiche.

1. Leggere sempre le indicazioni di conservazione

La prima indicazione è anche la più importante: controllare quanto riportato sulla confezione e nel foglietto illustrativo. Alcuni farmaci devono essere conservati a temperatura ambiente, altri richiedono il frigorifero, altri ancora devono essere protetti dalla luce o dall’umidità.

Quando è indicata una temperatura precisa, va rispettata. Se un medicinale deve essere conservato tra 2 e 8 gradi, lasciarlo a lungo fuori dal frigorifero può comprometterne la stabilità. Al contrario, riporre in frigorifero un farmaco che non lo richiede può esporlo a condizioni non adatte. Il frigorifero, quindi, non va considerato una soluzione valida per tutti i medicinali.

1. Evitare bagno, cucina e luoghi esposti al sole

Il posto in cui si tengono i farmaci è decisivo. Bagno e cucina sono spesso ambienti poco indicati, perché soggetti a umidità, calore e frequenti variazioni di temperatura. Vanno evitati anche davanzali, mensole esposte alla luce diretta, mobili vicini a finestre, termosifoni, forni o altri elettrodomestici.

La scelta più corretta è un armadietto chiuso, collocato in una stanza fresca e asciutta, lontano dalla luce diretta e fuori dalla portata dei bambini. È bene conservare i medicinali nella confezione originale, insieme al foglietto illustrativo: scatola e foglietto permettono di verificare scadenza, lotto, modalità di assunzione e condizioni di conservazione

1. Non lasciare mai i farmaci in auto

L’auto è uno degli ambienti più rischiosi. In estate, l’abitacolo può raggiungere temperature molto elevate in poco tempo, soprattutto se il veicolo resta parcheggiato al sole. Lasciare i farmaci sul sedile, nel cruscotto o nel bagagliaio può alterarne la qualità, anche quando la sosta sembra breve.

Durante gli spostamenti è opportuno tenere i medicinali con sé, evitando l’esposizione diretta al sole. Per tragitti lunghi o per prodotti sensibili alla temperatura può essere utile una borsa termica. Nel caso dei farmaci da frigorifero, però, bisogna evitare il contatto diretto con ghiaccioli o accumulatori di freddo: il congelamento può danneggiare alcuni medicinali quanto il calore eccessivo.

4. Prestare attenzione a gocce, sciroppi, spray e colliri

Le formulazioni liquide sono generalmente più delicate rispetto a compresse e capsule. Sciroppi, gocce, sospensioni, spray, colliri e preparazioni ricostituite possono risentire maggiormente degli sbalzi termici, soprattutto dopo l’apertura.

Prima dell’utilizzo è utile osservare il medicinale. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle, depositi sul fondo o separazione delle fasi sono segnali da non trascurare. In questi casi il prodotto non andrebbe assunto senza un controllo.

Occorre ricordare, però, che un farmaco può essersi deteriorato anche senza mostrare alterazioni visibili. Per questo, quando si ha il dubbio che sia stato conservato male, è prudente portarlo in farmacia e chiedere una valutazione.

5. Ricordiamo anche di non modificare le terapie senza confronto medico

Il caldo può incidere sulla percezione di alcuni sintomi. Nei pazienti che assumono farmaci per la pressione, ad esempio, possono comparire debolezza, capogiri o valori pressori più bassi del solito. In questi casi può nascere la tentazione di ridurre o sospendere autonomamente la terapia.

È una scelta rischiosa. Le terapie prescritte dal medico non vanno modificate senza indicazione clinica. Il farmacista può aiutare il paziente a controllare l’aderenza alla terapia, verificare eventuali criticità, misurare la pressione e indirizzare al medico quando necessario. La modifica di dosaggi e farmaci resta però una decisione medica.

Conservare correttamente i farmaci è un gesto semplice, ma centrale per la sicurezza delle cure. Durante l’estate basta adottare alcune precauzioni: leggere le indicazioni, evitare caldo e umidità, proteggere i medicinali durante gli spostamenti e non utilizzare prodotti che presentano alterazioni sospette.

Nel dubbio, prima di assumere un farmaco esposto a temperature elevate, è sempre opportuno chiedere consiglio al farmacista.