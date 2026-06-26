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Attualità | 26 giugno 2026, 21:03

In un abbraccio di fiori e tradizioni torna ad Oulx la festa del Maggiociondolo

La manifestazione si snoderà tra le storiche vie Roma e Faure e piazza Garambois

La locandina della manifestazione

La locandina della manifestazione

Oulx si prepara ad accogliere l’estate: sabato 4 e domenica 5 luglio torna la Festa del Maggiociondolo, il primo evento di richiamo dell’estate in alta Valle di Susa. L’evento, organizzato e ideato dalla società Pubbli&co in collaborazione con il Comune di Oulx e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, cambia location, ma rimane l’intento di divulgare e far conoscere ai più le caratteristiche peculiari di un territorio in continua evoluzione. 

La manifestazione si snoderà tra le storiche vie Roma e Faure e piazza Garambois, trasformando il borgo in un grande salotto a cielo aperto. Vivaisti d’eccellenza guideranno il pubblico alla scoperta di erbe aromatiche e piante che portano la montagna dentro casa. Si potrà osservare il lavoro dei ceramisti, degli intagliatori e degli artisti del legno e si potranno ammirare manufatti unici, gioielli artigianali e oggetti d’antan che profumano di ricordi. Tornerà lo street food, arricchito da momenti conviviali insieme ai commercianti di Oulx e non mancherà lo spazio dedicato alla fantasia per i più piccoli ai Jardin d’la Tour per iniziativa della Pro Loco

Domenica 5 luglio, i bambini saranno i veri protagonisti: li aspettano le attività "Piccoli Mercanti in Piazza" e "Mercante per un giorno". Sarà un'occasione unica per imparare il valore dello scambio e dell'amicizia in un ambiente sereno. La magia continuerà per tutto il mese di luglio nei Jardin d’la Tour con un programma domenicale che comprende i laboratori creativi per le lanterne magiche, le letture animate di Pippi Calzelunghe, le bolle giganti e i momenti di "Story time English". 

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina www.facebook.com/mercatini.valsusa

comunicato stampa

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