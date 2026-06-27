Torneo di scherma e tiro con l'arco antico: Moncalieri fa un tuffo nel Medioevo

Nel ricco programma estivo degli eventi organizzato dalla città, Moncalieri in questo weekend decide di fare un tuffo nel Medioevo, con il ritorno di un appuntamento sempre suggestivo. Oggi e domani, sabato 27 e domenica 28 giugno, il Parco Lancia di Testona ospita infatti la 16esima edizione del Torneo di Scherma Medievale e Tiro con l'Arco Antico, nell'ambito della manifestazione "Magione di Sant'Egidio, la nascita di Moncalieri".

Due giorni di sport, cultura, eventi e rievocazioni

Due giorni di sport, storia, cultura e spettacolo a cura dell’Associazione Ordine della Fenice Templari di S. Egidio con accampamenti medievali, mercatino artigianale, rievocazioni storiche, combattimenti in armatura, gare di tiro con l’arco antico, esibizioni equestri, musici, giullari, spettacoli di fuoco e attività per tutta la famiglia.

Tra gli appuntamenti più attesi: il torneo di combattimento in armatura; il torneo regionale di tiro con l’arco antico; lo spettacolo dei Cavalieri del Conte Verde; lo spettacolo di fuoco del Gruppo Burgo Turris; la rievocazione storica della donazione del ponte, della Chiesa di Sant’Egidio e dell’Ospitale ai Templari, con la battaglia dei gruppi storici.

"Alla scoperta delle radici storiche di Moncalieri"

"Un’occasione speciale per riscoprire le radici della nostra città e vivere un fine settimana immersi nell’atmosfera del Medioevo", come ha sottolineato l'assessore allo Sport Beppe Messina, invitando tutti a Testona "per un viaggio nella storia di Moncalieri".