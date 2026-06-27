Santi Apostoli, il parcheggio fantasma di Mirafiori diventato discarica di bici e monopattini [FOTO]

C’è un punto preciso di Mirafiori Sud, tra via Farinelli e via Morandi, dove il tempo sembra essersi fermato sotto terra. È qui che dovrebbe esistere il parcheggio interrato di piazza Santi Apostoli, un’opera pensata oltre vent’anni fa come infrastruttura strategica per il quartiere e che oggi, invece, affoga nel degrado tra rifiuti e mezzi dello sharing abbandonati. Lanciati dagli incivili persino nell'autorimessa.

Un investimento complessivo da 4,2 milioni di euro, una rete di promesse rimaste sospese tra cantieri interrotti, società fallite, bandi andati deserti e una progressiva trasformazione del sito in uno spazio chiuso, inutilizzato e progressivamente degradato.

Il parcheggio che doveva servire il quartiere

La storia inizia nel 2003, quando Gtt affida al Comune la realizzazione di un parcheggio interrato sotto piazza Santi Apostoli. Il progetto prevede 91 box pertinenziali e 137 posti auto a rotazione, con l’obiettivo di rispondere alla domanda di sosta in una zona residenziale ad alta densità.

L’investimento viene ripartito tra Comune e Gruppo Torinese Trasporti, con l’aspettativa di rientrare dei costi attraverso la vendita dei box. Una scommessa che, fin da subito, si rivelerà fragile.

La lunga parabola discendente

Il percorso dei lavori è segnato da una sequenza di ostacoli: una prima impresa fallisce, una seconda entra in amministrazione controllata, mentre il quadro finanziario si incrina con il venir meno dei contributi regionali.

Nel tempo emergono anche criticità tecniche che impediscono la chiusura dell’opera: mancano la vasca antincendio, il piano di calpestio e parte degli impianti elettrici. Elementi essenziali che bloccano di fatto la piena funzionalità della struttura.

Le gare per la vendita dei box, previste per rientrare dell’investimento, vanno deserte nel 2012 e nel 2015, rendendo di fatto impossibile il completamento economico dell’intervento.

Accessi chiusi e degrado nei sotterranei

Oggi l’infrastruttura non è semplicemente incompleta: è chiusa. Le quattro porte d’accesso risultano sbarrate, alcune prive di maniglie, mentre le torrette di ingresso sono state murate o sigillate.

Nei sotterranei, mai entrati in funzione, restano tracce evidenti di abbandono: rifiuti, materiali accatastati, oggetti lasciati nel tempo. Un patrimonio pubblico mai utilizzato che ha richiesto negli anni ulteriori interventi di sicurezza e sgombero da parte di Gtt e Polizia Municipale, anche a seguito di occupazioni abusive.

La superficie riqualificata a metà

Nel 2021, un intervento di Iren ha portato al completamento della parte superficiale della piazza, con l’installazione dell’illuminazione pubblica. Due anni prima, nel 2018, l’area era stata anche ufficialmente intitolata a piazza Santi Apostoli, colmando un’assenza storica.

Ma la superficie rinnovata convive con un sottosuolo inutilizzato e con segnali evidenti di degrado: cartacce, rifiuti, biciclette e monopattini abbandonati nei pressi degli accessi, oltre a danni e atti vandalici che nel tempo hanno generato ulteriori costi, stimati in circa 20 mila euro per Gtt. Del tema se ne è parlato anche in Circoscrizione 2 ma ad oggi le speranze di riqualificazione sembrano davvero pura utopia.