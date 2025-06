Tre feriti nello scontro tra un'auto e un bus in via Genova

Momenti di paura nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 giugno 2025, quando un’Alfa Romeo Mito e un pullman Gtt S18B (Night Buster) si sono scontrati poco prima dell’una all’incrocio tra via Genova e via Sommariva, nella zona sud della città.

L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per liberare il conducente dell’auto rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato al Cto in codice verde, dunque con ferite lievi.

Altre due persone a bordo della vettura hanno riportato lesioni minori. Nessun ferito, secondo le prime informazioni, tra i passeggeri del pullman. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e si sono occupati di gestire la viabilità fino alla completa rimozione dei mezzi incidentati dalla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione l'auto, proveniente da via Sommariva, si stava immettendo in via Genova mentre il bus transitava sulla corsia preferenziale.