La comunità albanese di Torino torna in piazza per il cambiamento politico del paese

Sabato 28 giugno, alle ore 18, Piazza Vittorio Veneto a Torino ospiterà il secondo presidio organizzato dai cittadini della comunità albanese locale. L'evento nasce con l'obiettivo di manifestare pacificamente a sostegno di un cambiamento politico in Albania e per chiedere un governo trasparente, invitando alla partecipazione attiva tutti i membri della comunità e i cittadini solidali. I promotori sottolineano l'importanza di far sentire la propria voce e specificano che l'iniziativa si svolgerà in modo del tutto democratico e pacifico.