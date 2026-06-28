Auto si ribalta all'incrocio tra via Artom e via Pisacane: un ferito al CTO

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 27 giugno, intorno alle ore 13,40, all'incrocio tra via Artom e via Carlo Pisacane, nella zona sud della città. Per cause in fase di accertamento, un'automoblie si è ribaltata sulla carreggiata.

​Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi. Il conducente della vettura ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato all'ospedale CTO di Torino. L'ingresso al pronto soccorso è avvenuto in codice giallo, indice di condizioni mediamente serie ma, fortunatamente, non gravi.

​I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e la gestione della viabilità nel tratto interessato sono stati affidati alle pattuglie della Polizia Locale.