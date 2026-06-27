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Cronaca | 27 giugno 2026, 14:49

Incidente nella notte in corso Re Umberto: un'auto si ribalta, quattro coinvolti

Lo scontro intorno alle ore 3 all'altezza di corso Stati Uniti

Incidente nella notte in corso Re Umberto: un'auto si ribalta, quattro coinvolti

Un incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle ore 3, all'incrocio tra corso Re Umberto e corso Stati Uniti. Lo scontro ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata a causa dell'impatto.

​Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei veicoli e dell'area e i sanitari del 118, allertati dalle segnalazioni dei residenti.

​Il bilancio complessivo del sinistro è di quattro persone coinvolte. Tra i feriti, il soggetto più grave è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria, mentre gli altri tre passeggeri hanno riportato lesioni lievi e sono stati trasferiti in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano. 

Le dinamiche dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti per accertare le dinamiche e le relative responsabilità.

Daniele Caponnetto

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