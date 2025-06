Si cercano idee per i locali di via Reiss Romoli, al via la manifestazione d’interesse

La Circoscrizione 5 ha pubblicato in data 26 giugno 2025 un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per la concessione pluriennale dell’immobile comunale situato al primo piano di via Reiss Romoli 45, a Torino.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una procedura di evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dal Regolamento n. 397, e intende promuovere la valorizzazione e il riutilizzo di spazi pubblici a favore di progetti sostenibili e utili per la comunità.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 12 di venerdì 8 agosto 2025. La determinazione dirigenziale di riferimento è la n. DD. 3799, approvata lo stesso giorno della pubblicazione dell’avviso.

Tutti gli interessati possono accedere alla documentazione completa – comprensiva di avviso, bozza di disciplinare e planimetria – disponibile online. Per partecipare è necessario inviare la manifestazione di interesse, redatta sull’apposito modulo (Allegato A), tramite posta certificata (Pec) all’indirizzo: Circoscrizione.V@cert.comune.torino.it, completa di tutta la documentazione richiesta.

L’immobile, di proprietà comunale, rappresenta un’opportunità concreta per associazioni, enti o realtà del territorio che intendano proporre progetti a beneficio della collettività, contribuendo alla rivitalizzazione e alla gestione partecipata del patrimonio pubblico.