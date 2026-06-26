Cade un ramo sulla carreggiata: disagi al traffico in corso Belgio

Disagi alla circolazione nella serata di oggi, venerdì 26 giugno, in corso Belgio, dove all'altezza del civico 58 si registra qualche rallentamento al traffico a causa di un ramo caduto sulla sede stradale.
La Polizia locale mette in sicurezza l'area
Da uno degli alberi che affacciano sull'arteria cittadina, all'angolo con via Benevento dove si trova il supermarket Carrefour, si è staccata una fronda che ha occupato per intero la carreggiata dedicata al trasporto pubblico in direzione Sassi.
Proprio al di sotto si trova una fermata delle linee bus 68-77 e 15 tram. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per mettere in sicurezza l'area.