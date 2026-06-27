Incidente in zona Falchera: auto si ribalta tra corso Vercelli e strada Cuorgnè

Incidente stradale intorno alle ore 13 di oggi, sabato 27 giugno, nel quartiere Falchera. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un'automobile si è ribaltata all'incrocio tra corso Vercelli e strada Cuorgnè, probabilmente a seguito di un piccolo scontro con un altro veicolo.

L'impatto ha reso necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella messa in sicurezza del mezzo e l’ambulanza del 118 per soccorrere una persona ferita trasportata all'ospedale con codice giallo.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, presenti sul luogo per effettuare i rilievi di rito e per gestire la viabilità della zona. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.



