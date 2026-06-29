"Vietato abbattere alberi sani per costruire il nuovo ospedale della Pellerina"

Gli ambientalisti tornano a fare sentire la loro voce. L'occasione è la discussione in Sala Rossa della mozione, presentata dal capogruppo dei Radicali Silvio Viale, di sostegno al nuovo ospedale di Torino nord nell'area della Pellerina.
Il presidio
Un dibattito preceduto da un mail bombing alla Città contro il progetto del nosocomio nell'area dei giostrai. Questo pomeriggio dalle 14 si è svolto un presidio davanti al Comune di Torino, durante il quale sono state esposti gli striscioni con le scritte "I torinesi nel 2027 voteranno no all'abbattimento di alberi sani" e 'Vietato alberi sani per costruire il nuovo ospedale della Pellerina".
L'appello
"Nella seduta del 22 giugno - si legge nella mail - avete dichiarato di essere consapevoli del cambiamento climatico i cui effetti stanno colpendo duramente il nostro territorio, non solo con i black out ma incidendo sempre più sulla salute".
Gli ambientalisti lanciano poi un appello al Comune di approvare senza emendamenti la delibera di iniziativa popolare "Proposta di sostituzione dell'articolo 45 del regolamento del verde pubblico". "Essa mira a conservare - spiegano - tutti gli esemplari sani del patrimonio arboreo esistente, che costituisce principale elemento di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico in città".