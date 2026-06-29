"Vietato abbattere alberi sani per costruire il nuovo ospedale della Pellerina"

Gli ambientalisti tornano a fare sentire la loro voce. L'occasione è la discussione in Sala Rossa della mozione, presentata dal capogruppo dei Radicali Silvio Viale, di sostegno al nuovo ospedale di Torino nord nell'area della Pellerina.

Un dibattito preceduto da un mail bombing alla Città contro il progetto del nosocomio nell'area dei giostrai. Questo pomeriggio dalle 14 si è svolto un presidio davanti al Comune di Torino, durante il quale sono state esposti gli striscioni con le scritte "I torinesi nel 2027 voteranno no all'abbattimento di alberi sani" e 'Vietato alberi sani per costruire il nuovo ospedale della Pellerina".