Meteo, temporali intensi già da questa sera. Rinfrescata da giovedì, ma di breve durata

Forti temporali ieri sera hanno creato molti disagi e abbassato le temperature. Tuttavia avremo ancora caldo intenso oggi e domani, anche se nelle ore pomeridiane temporali sparsi potranno portare un po' di refrigerio. Mercoledì un fronte fresco dalla Francia porterà temporali più intensi sulle pianure, ma anche un generale abbassamento delle temperature.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, lunedì 29 e martedì 30 giugno. Cielo sereno o poco nuvolo al mattino, al pomeriggio sviluppo di nubi convettive sui rilievi con rovesci o temporali sulle Alpi che potranno diffondersi verso sera sulle pianure adiacenti.

Temperature massime ancora ben oltre i 36/37 °C oggi sulle pianure, in calo di 1/2 gradi domani. Minime afose a causa dell'alta umidità, e ancora oltre i 22/23 °C.

Ventilazione assente o debole al mattino, brezze lungo le valli alpine e raffiche molto forti in uscita dai temporali tra pomeriggio e sera.

Mercoledì 1 Luglio. Fronte freddo in arrivo dalla Francia, con temporali anche molto intensi che dalle pianure settentrionali si sposteranno verso sud-est dal pomeriggio. A seguire calo generale delle temperature e ritorno a condizioni più tipiche del periodo.

Da giovedì 2 Luglio. Ritorno a condizioni più stabili grazie all'approssimarsi di una nuova alta pressione, e graduale aumento delle temperature a seguire.

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