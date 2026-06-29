Trofarello celebra una Notte Bianca da numeri record

Una Notte Bianca da numeri record per Trofarello, che sabato ha chiuso un’edizione che ha visto il tutto esaurito lungo via Torino, sia verso borgo San Carlo sia verso borgata Moriondo. Quest’anno, grazie al lavoro dei commercianti, anche via Roma si è presentata completamente animata fino in fondo, con le macchine d’epoca, la musica e lo street food che hanno riportato vitalità lungo tutta la via. A contribuire al successo sono state le bancarelle di food e, soprattutto, i negozianti trofarellesi che, con il loro sorriso e la loro presenza, hanno dato anima alla serata.

Il grazie dell'Amministrazione comunale

Il Sindaco Stefano Napoletano ringrazia l’Assessore alla Viabilità e Igiene Urbana Giorgio Miletto per aver coordinato la gestione delle chiusure stradali e la successiva pulizia delle vie, insieme a tutti coloro che hanno garantito sicurezza e ordine durante la manifestazione. Anche l’Assessore alle Manifestazioni Beppe Scaglia traccia un bilancio positivo: "Dopo 17 anni il livello della Notte Bianca resta alto. Possiamo dire che anche questa edizione ha registrato numeri importanti e una grande risposta da parte della cittadinanza. È un evento pensato per i commercianti e per i giovani, che hanno partecipato con entusiasmo".

Ora si inizia a pensare all'edizione 2027

Scaglia ha poi rivolto un ringraziamento alla Pro Loco, a Street Events, agli uffici comunali, alle forze dell’ordine e ai quasi cento volontari che hanno seguito ogni fase dell’evento: "Senza di voi la Notte Bianca non sarebbe possibile". L’Amministrazione comunale dà appuntamento alla prossima estate, quando Trofarello ospiterà la 18ª edizione della Notte Bianca, confermando una tradizione che continua a crescere e a coinvolgere l’intera comunità.