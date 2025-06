Lo sfogo di una madre: "Il parco di Italia '61 preda di spacciatori in monopattino"

"Era uno dei pochi spazi verdi dove portavo mio figlio dopo la scuola. Ora evito. Non è più un parco, è diventato un punto di scambio tra spacciatori, spesso su monopattini. Arrivano veloci, si fermano vicino al vecchio chiosco, fanno quello che devono fare, e se ne vanno". La voce è quella di Manuela, mamma torinese e residente in zona Lingotto-Nizza Millefonti. Parla del parco di Italia ’61, in via Ventimiglia, proprio accanto al Palavela. Un’area che dovrebbe essere un polmone verde e un luogo per famiglie, e che invece – denuncia - "è diventata un punto di ritrovo per piccoli spacciatori, senza alcun controllo".

Situazione in peggioramento

La situazione sembra essersi aggravata negli ultimi mesi. Forse anche a seguito dell'aumento dei controlli in via Nizza e piazza Bengasi. "Non è solo una sensazione. A volte li vedi girare con zainetti o marsupi, si avvicinano a qualcuno, scambiano due parole, si allontanano in fretta. Non è normale in un parco giochi", continua la signora. "E ci sono bambini lì, famiglie. Che sicurezza possiamo garantire?"

Al centro del degrado c’è anche il vecchio chiosco, abbandonato e fatiscente, a pochi passi dall’ingresso del Palavela. "È come un simbolo di incuria - raccontano nel quartiere -. Di notte attira persone, di giorno è solo uno scheletro dimenticato. Non capisco come si possa lasciare così uno spazio pubblico. Serve un intervento urgente: ripulire, sorvegliare, restituire il parco alle famiglie".

Molti cittadini chiedono presenza fissa delle forze dell’ordine, più controlli e magari un progetto per recuperare l’area inutilizzata. "Vogliamo sicurezza vera. Abbiamo diritto a un giardino dove si possa stare tranquilli".