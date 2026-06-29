“BEe(z) LOUD!”: la prima edizione del festival dei giovani è la prima tappa del tour estivo dei Santi Francesi

È prevista per sabato 4 luglio la prima edizione del festival BEeZ LOUD! organizzata dal gruppo BEeZ, composto da giovani del territorio. Il festival, realizzato con il supporto dell'Associazione Nemo-In.Forma.Città ETS, sarà la conclusione del percorso di attivazione giovanile BEeZ, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San



Paolo, ed è frutto di una efficace collaborazione del gruppo con il Comune di Chivasso nell’ambito del progetto “Chivasso Bene Comune”.



Il Festival unirà cultura e musica, sarà interamente gratuito e ad accesso libero, durando tutta la giornata e tenendosi in due luoghi diversi: il Parco del Mauriziano al mattino a partire dalle ore 10:30, e Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa la sera, dalle ore 17:30 fino a mezzanotte.



Durante la parte diurna sono previste svariate attività, alcune delle quali specchio del percorso, avviato dal gruppo BEeZ durante l’anno, di incontri gratuiti tenuti in Biblioteca e rivolti ai giovani: si tornerà infatti a parlare di benessere psicologico e sessuoaffettività. Ci saranno numerosi stand, come l’Officina Botanica, per imparare a prendersi cura delle piante o il laboratorio di uncinetto (Il filo che unisce, Nemo) e lo swap party; saranno presenti realtà come Emergency e si potrà partecipare a workshop di bodypainting o yoga.



Sarà possibile anche fare qualche partita a giochi da tavolo insieme alla Biblioteca Comunale e i ragazzi di Revelsh Blind Beholders (RBB) e Giocarpensando. Porteranno attività rivolte a ragazzi e ragazzi dei Centri Giovani Comunali Gong e Cantiere Giovani.



Anche Outreach (ASLTO4 e Cooperativa Valdocco) sarà presente, per discutere di prevenzione. Tutti gli aggiornamenti sul programma completo verranno pubblicati sui canali social del gruppo BEeZ (@beez_chivasso).



La parte serale animerà piazza Dalla Chiesa di musica: apriranno il concerto alcuni artisti emergenti locali, selezionati dal gruppo BEeZ: gli Alternative Radio, Euphonia e Zillo.



Seguiranno le torinesi Ellie Cottino e Sista Sofy e i Santi Francesi, che apriranno il loro tour estivo proprio a Chivasso in occasione del BEeZ LOUD!. La serata si concluderà infine con il DJ set di Polinesia.



Il Festival del gruppo BEeZ vuole essere occasione per portare nei luoghi della città di Chivasso aggregazione giovanile e creare spazi di discussione, riflessione e divertimento rivolti ai giovani e alle giovani del territorio, con la speranza e l’ambizione di creare un’onda sempre più travolgente che porti le ragazze e i ragazzi a fare sentire la propria voce.



Per info: beez.informazioni@gmail.com